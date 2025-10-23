Haberler

Trump, Putin ile Görüşmeyi İptal Etti: "Bana Doğru Gelmedi"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de planlanan Putin görüşmesini iptal ettiğini belirtti. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu değerlendirerek, Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımların önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.

Rosneft ve Lukoil'e yaptırım

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." değerlendirmesini yaptı.

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Putin ile yaptığı görüşmelerin genellikle iyi geçtiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, daha sonra ise bu görüşmelerden olumlu sonuçların çıkmamasından yakındı.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ukrayna'daki ele geçirdiklerinin tamamını istediğini" ancak artık müzakere etmeye hazır olduğunu savunarak, "Onun, (elindeki bölgelerin) tamamını almasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Nükleer silahsızlanma konusuna atıf yaptı

Öte yandan Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nın "nükleer silahlar konusundan" bahsettiğini söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde bana nükleer silahlar konusunda gerilimin azaltılmasından bahsetti. Benim için sorun yok, bence bu iyi bir şey. Bence çok uygun bir şey." diye konuştu.

ABD'nin dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke olduğunu, Rusya'nın ikinci ve Çin'in ise üçüncü sırada olduğunu ifade eden Trump, nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere açık olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Trump'ın Putin üzerinde bir etkisinin olduğunu ve onu savaşı durdurmaya ikna edebileceğine inandığını söyledi.

Rutte, Ukrayna'ya NATO olarak güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
