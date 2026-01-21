ABD Başkanı Trump, Davos'ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda bir anlaşma yapılmasını istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sisi ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Trump, Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı sorununu çözmek istediğini vurguladı.

İlk başkanlık döneminde bu konuyu çözmeye yakın olduğunu ifade eden Trump, daha sonra ABD'deki seçimde başkanlığı kaybettiğini söyledi. Trump, dönemin başkanı Joe Biden'ın ise bu konuda hiçbir şey yapmadığını savundu.

Trump, "O zaman anlaşma yapmaya hazırdık. Bir tür ortak girişim kuracaktık ve bu iyi olurdu, bence her iki taraf için de iyi olurdu. Baraj konusu, büyük bir sorun ama bu konuda bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum." diyerek, Sisi'nin yanı sıra Etiyopya lideri ile de görüşmeyi istediğini kaydetti.

Barış Kurulu değerlendirmesi

Trump, Mısır'ın Barış Kurulu'na katılmayı kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buraya katılmak isteyen birçok harika insan var. Bu, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Kurul olacak. Cumhurbaşkanı da (Sisi) Kurul'a üye. Bazı ülkelerde parlamentonun onayı gerekiyor ama katılmak isteyen çok ülke var. Bence bu şimdiye kadar kurulmuş en büyük Kurul ve biz ona 'Barış Kurulu' diyoruz. Bu, bir Barış Kurulu ve ilk önce Gazze ile başladı." diye konuştu.

Gazze'deki son duruma da değinen Trump, Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın olduğunu düşündüğünü söyleyerek, Hamas'ın da anlaşmaya uyarak silah bırakmaktan başka çaresinin olmadığını kaydetti.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.