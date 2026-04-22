Axios: Trump, ABD limanlarındaki taşımacılığa ilişkin yasanın muafiyet süresini uzatmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı sırasında taşımacılıkta Amerikan gemilerinin kullanımını zorunlu kılan Jones Yasası'na getirilen 60 günlük muafiyet süresini uzatmayı değerlendirdiği iddia edildi. Beyaz Saray yetkilileri, muafiyetin ABD limanları arasında petrol taşımacılığında maliyetleri düşürdüğünü bildirdi.

Axios haber platformunun Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla 18 Mart'ta Jones Yasası'na getirilen 60 günlük muafiyetin ardından ABD limanlarında 40 tanker petrol taşındığı belirtildi.

Bu gelişmenin fiili filonun kapasitesini yüzde 70 artırdığı ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu aktarılan haberde, yabancı bayraklı gemilerle taşınan toplam Amerikan petrolünün 9 milyon varil olduğu ve bunun gittikçe arttığı ifade edildi.

Trump ile yasa hakkında görüştüğü iddia edilen danışmanlardan biri, Başkan'ın gelişmelerden memnun olduğunu belirterek "İranlılar tehdit oluşturduğu ve yakıt fiyatlarını artırdığı sürece, Başkan, muafiyeti gerekli olduğu sürece yürürlükte tutmak istiyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcülerinden Taylor Rogers da Jones Yasası muafiyetinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını ancak bu durumun yönetimin maliyet artışlarını hafiflettiğini ve "daha fazla arzın ABD limanlarına daha hızlı ulaştığının" verilerle ortaya konulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 18 Mart'ta petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını gerektiren Jones Yasası'na 60 günlük muafiyet getirdiklerini bildirmişti.

Jones Yasası, ABD'de iki liman arasında yapılan deniz taşımacılığının yalnızca ABD'de inşa edilmiş, ABD bayrağı taşıyan ve mürettebatının büyük kısmı ABD vatandaşı olan gemilerle yapılmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

