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Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını duyurarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD deniz ablukasının kaldırılacağını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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