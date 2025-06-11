Trump, İran ile Nükleer Anlaşma Konusundaki Umutların Azaldığını Belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmaya varılacağı konusunda birkaç ay öncesine göre "daha az emin olduğunu" belirtti.

Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmaya varılmasını "erteliyor gibi göründüğünü" savundu.

Trump, İran tarafının anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini belirterek, "Onlara bir şey oldu. Bilmiyorum." ifadesini kullandı.

İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, "Birkaç ay öncesine göre daha az eminim." dedi.

Anlaşmaya varılmasa dahi "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini" ifade eden Trump, "Ama bunu savaşmadan, insanlar ölmeden yapmak daha güzel olurdu." ifadesini kullandı.

Trump, İran tarafının anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini kaydederek, "Bence hata yaparlar ama göreceğiz. Sanırım bunu bize zaman gösterecek." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Trump, İran tarafının anlaşmaya sıcak bakmamasında Çin'in rolü olduğu iddialarını reddederek, "Belki de anlaşma yapmak istemiyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Musk'la uzlaşabilirim"

Trump, vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirileri nedeniyle arasının açıldığı iş insanı ve eski kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında da açıklama yaptı.

Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirten Trump, "Hayal kırıklığına uğradım. Ama olan oldu. Böyle şeyler olur. Onu hiçbir şey için suçlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, yaşadıkları tartışma sonrası Musk'la uzlaşıp uzlaşmayacağına yönelik soruya ise "Sanırım yapabilirim." yanıtını verdi.