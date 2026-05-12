ABD Başkanı Trump'tan, İran'a "ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz" tehdidi Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, 'İran ile ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler' dedi. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında umutlu olduğunu ve NATO'ya ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu savunarak, "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi.

Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." değerlendirmesini yaptı.

"Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz"

İran'ın donanmasının, kara ve hava unsurlarının ve radar sistemlerinin yok edilerek askeri açıdan yenilgiye uğradığını savunan Trump, "Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak "başladığı işi tamamen bitirmek istediğini" ifade etti.

"Pakistan'ın arabuluculuğunu yeniden değerlendirdiği" yönündeki iddialara ise tepki gösteren Trump, Pakistanlı yetkililerin "harika bir iş çıkardığının" altını çizdi.

ABD Başkanı, arabulucu olarak Pakistan'ı değiştirmeyi düşünmediğini belirterek, "Onlar harika, Genelkurmay Başkanı (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) çok harika insanlar." dedi.

Çin'in İran konusuna karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü söyleyen Trump, bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı.

"Rusya-Ukrayna Savaşı sonuna yaklaşıyor"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin değerlendirme yaparak, sürecin gidişatından umutlu olduğuna işaret etti.

"İnanın ya da inanmayın Rusya-Ukrayna Savaşı sonuna yaklaşıyor, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayacağız." diyen Trump, bir barış anlaşması konusunda olumlu düşündüğünü vurguladı.

Trump, bir soru üzerine, bu yıl "gerekmesi halinde" Rusya'ya da gidebileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona yaklaştığına dikkati çekti.

"NATO'ya ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir kez daha NATO'yu hedef alarak İttifakın ABD'ye destek vermediğini ve bundan memnun olmadıklarını ifade etti.

"NATO'ya ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacımız varken orada değillerdi; NATO, bizi çok hayal kırıklığına uğrattı." diyen Trump, artık İran konusunda İttifakın yardımına ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

"Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme harika olacak"

Pekin ziyaretine ilişkin soruları da yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi görüşmeler yapacağına inandığını vurguladı.

"Çin Devlet Başkanı Şi, benim arkadaşım, onunla görüşmemiz harika olacak, görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuşan Trump, Çin ziyaretinden ABD ekonomisi için çok iyi sonuçlar çıkacağını düşündüğüne dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Tuncay:

Diplomasiden mi bahsediyorsun yok edilmekten mi? Seçim yok zaten.

Haber YorumlarıErdem Kılıçarslan:

Yaa bu ne böyle ya, uluslararası gerilim arttıkça ekonomiler de çakılıyor işte. Bir ülkede savaş başlasa bütün dünya ekonomisi sarsılıyor, petrol fiyatları uçuyor, biz de patlıyoruz. Keşke herkes anlaşsa ve ticaret yapsa, herkes kazanır ya böyle ne anlamsız.

Haber Yorumlarıİlknur Teke:

Bu tarz tehditkar söylemler beni çok rahatsız ediyor açıkça söylemek gerekirse. Kadın olarak, tarihte erkeklerin güç gösterisi uğruna kaç milyonun can verdiğini biliyorum. Diplomasi ve diyalog olmadan çözüm yok, sadece yıkım var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

