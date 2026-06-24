Haberler

Trump, İran'da ABD'li denetçilerin, UAEA ekibine eşlik edeceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, UAEA denetçilerinin İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için yapacakları denetime ABD’li denetçilerin de eşlik edeceğini açıkladı. Trump ayrıca İran’a 500 milyon dolarlık ABD malı satışı yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde, ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini söylediği bildirildi.

Fox News muhabiri Trey Yingst, canlı yayında yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisine telefondan özel açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Trump'ın, UAEA denetçilerinin İran'a gitmek için bir acelesi olmadığını söylediğini belirten Yingst, "Başkan, UAEA denetçileri, İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini söyledi. Trump, uranyumu yerin altına gömdüklerini belirterek, bunu B-2 saldırılarında 'çöken bir dağ' olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a sağlanacak maddi rahatlamalarla ilgili de açıklamada bulunduğunu kaydeden Yingst, "Trump, ilk etapta, İran halkı için yaklaşık 500 milyon dolar değerinde ABD malı satın alınacağını söyledi." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Üniversitelerden atılanlara af Öngören teklif TBMM'ye sunulacak

Üniversitelerden atılanlar dikkat! Teklif hazır, TBMM'ye gelecek
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz