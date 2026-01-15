Haberler

İran'ın İslamabad Büyükelçisi, Trump'ın İran'a saldırmayacağını öne sürdü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine, ülkeye yönelik bir saldırıda bulunmayacağına dair mesaj verdiği iddia edildi. İran'ın İslamabad Büyükelçisi Moghadam, Trump'ın itidal çağrısında bulunduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine, bu ülkeye yönelik bir saldırı düzenlemeyecekleri mesajını ilettiği iddia edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre İran'ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ülkesinde devam eden protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Moghadam, gösteriler devam ederken Trump'ın İran yönetimine, ülkeye yönelik bir saldırıda bulunmayacağı mesajını ilettiğini öne sürdü.

Moghadam, Trump'ın ayrıca Tahran yönetiminden protestoculara karşı itidalli davranmasını istediğini de belirtti.

"Trump'ın savaş istemediğini" ifade eden Moghadam, Washington yönetiminin İran'dan, bölgedeki ABD çıkarlarına saldırmamasını istediğini aktardı.

Protestolara ilişkin konuşan İranlı Büyükelçi, protestonun, halkın meşru hakkı olduğunu ve hükümetin göstericilerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

ABD'nin ve Batı medyasının şiddeti kışkırttığını vurgulayan Moghadam, bunların İran'ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve gerilimi daha da artırdığını ifade etti.

Moghadam, Tahran yönetiminin barış arayışına bağlı olduğunu ve İran'ın Müslüman ülkelerle ilişkilerinin "olumlu bir aşamadan" geçtiğini kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Haberler.com
