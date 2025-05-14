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Trump'ın yaptırımların kaldırılması yönündeki açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Trump'ın yaptırımların kaldırılması yönündeki açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
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Suriye'nin birçok ilinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından kutlamalar yapıldı.

Suriye'nin birçok ilinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından kutlamalar yapıldı.

Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasının ardından büyük sevinç yaşayan binlerce Suriyeli, Şam, Dera, Hama, Lazkiye, İdlib, Halep ve Humus gibi büyük illerde meydanları doldurdu.

Şam'daki kutlamaların adresi Emevi Meydanı oldu.

Başkentteki kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Şam'daki kutlamalara çocuklarıyla katılan Nazir Ramadan, AA muhabirine, büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ve ABD'ye teşekkür eden Ramadan, Trump'ın kararı sonrası Suriye lirasının toparlanmaya başladığına dikkati çekerek, bu günü "zafer" olarak gördüklerini dile getirdi.

Mecide Neba ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Erdoğan, bu yaptırımların kaldırılması için ısrar etti. 14 yıl sonra tarifsiz bir duygu içerisindeyiz. Çok şükür." dedi.

Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye'nin dış dünyaya açılacağını vurgulayan Neba, "Halkın mutlu olmasını temenni ediyorum. İyi günler görelim ve ülkemiz her zaman güzel kalsın." diye konuştu.

10 yaşındaki Zeynep de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür ederek, ailesiyle kutlamaya geldiklerini söyledi.

Araştırmacı Hasan Dıgeyim ise "Suriyeliler bu günü ikinci kurtuluş gününe benzetiyor. Gerçekten de öyle. İnsanlar ekonomik ve güvenlik konularıyla ilgilenir. Milli sermaye ve ülkeyi terk edenler hepsi geri dönecek. Suriyeliler, yaptırımların olmadığı ülkelerine geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel
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