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Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı

Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı filmlere yüzde 100 vergi kararı Hollywood hisselerini olumsuz etkiledi. ABD'li yapım şirketleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama planını açıklaması sonrası ABD'li medya şirketlerinin hisseleri düşüş kaydetti.

HİSSELER SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

Trump'ın film endüstrisine yönelik tarife hamlesi, Hollywood şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

Küresel izleyici kitlesi için içerik üreten küresel bir üretim ağına sahip ABD'li yapım şirketlerinden Netflix'in hisseleri, Türkiye saatiyle 19.00 itibarıyla yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Yayın platformu Paramount'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşerken, Warner Bros Discovery'nin hisseleri de yüzde 0,5 geriledi.

ULUSAL TEHDİR OLARAK NİTELEMİŞTİ

Ayrıca sinema salonu işletmecilerinden Cinemark'ın hisseleri yüzde 2'nin, Kanada merkezli prodüksiyon şirketi IMAX'in hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düştü. Trump, diğer ülkelerin film endüstrisine yönelik teşviklerini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirmişti.

YABANCI FİLMLERE YÜZDE 100 VERGİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtmişti. Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu vergileri nasıl uygulayacağı belirsizliğini korurken, bu durumun prodüksiyon bütçelerini artırabileceği ve küresel prodüksiyon tedarik zincirini bozabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Trumph bile anladı bizim dizilerin aile yapısını bozduğunu ülkesine sokmuyor ..))

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