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Trump'ın Halk Desteği Tarihinin En Düşük Seviyesinde

Trump'ın Halk Desteği Tarihinin En Düşük Seviyesinde
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin 100. gününe yaklaşırken, halk desteği son 80 yılda görev yapan herhangi bir ABD başkanına kıyasla en düşük seviyeye geriledi. Philadelphia Eagles'ın Super Bowl zaferinin kutlanacağı Beyaz Saray'da bu düşüş dikkat çekti.

WASHINGTON, 29 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da, Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl kazananı Philadelphia Eagles NFL futbol takımını karşılamak üzere bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, 28 Nisan 2025.

ABC News, The Washington Post ve Ipsos tarafından 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık döneminin 100 günlük görev süresine yaklaşırken, halk desteği son 80 yılda görev yapmış herhangi bir ABD başkanına kıyasla en düşük seviyeye geriledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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