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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücreti Almaktan Vazgeçti

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almak yerine Körfez ülkeleriyle yatırım anlaşmaları yapacaklarını açıkladı.

WASHINGTON, 15 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump Washington DC'deki Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2026.

Trump salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almak yerine Körfez ülkeleriyle yatırım anlaşmaları yapacaklarını duyurdu. (Fotoğraf: Li Yuanqing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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