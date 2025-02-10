Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Şubat'ta ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" yönündeki açıklamaları dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı. Trump bu açıklamalarını bir adım daha ileriye taşıdı.

"GAYRİMENKUL SİTESİ GİBİ DÜŞÜNÜN"

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazzelilerin geri dönüşüne izin verilmesinin hata olacağını söyledi. Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullandı.

"ORADA KİMSE OLMAYACAK"

Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu ve zengin ülkeler ile baştan inşa edileceğini belirterek, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

" Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze'ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "Çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER ABD'YE KABUL EDİLECEK Mİ?

Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, "Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.

Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, "Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar." diye konuştu.

TRUMP'A TEPKİ YAĞDI

Açıklamaya Filistinlilerin yanı sıra ABD müttefiki ülkelerden de itirazlar ve tepkiler gelmişti.

Hamas, Trump'ın açıklamalarını "'Ortadoğu'daki yangına benzin dökmek'" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ilk açıklamasında "İki devletli çözüm" çağrısı yaparken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız" dedi.

Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Trump'ın sözleri üzerine "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan ise "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'ı ziyaret eden Neyanyahu aynı basın toplantısında Trump'ı "İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadarki en büyük dostusunuz" diye övdü.

Trump'ın Gazze çıkışıyla ilgili İsrail cephesinden son açıklama İrlanda, İspanya ve Norveç'i hedefe alarak geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, bu üç ülkenin Gazze halkını kabul etmelerinin yasal sorumlulukları olduğunu savundu.

Katz'ın hedef aldığı İrlanda, İspanya ve Norveç koordineli bir diplomasiyle 28 Mayıs 2024'te Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

Bu açıklama sonrası İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, "Filistin halkının yeri Filistin, Gazze halkının yeri Gazze'dir" dedi.

İrlanda hükümeti de "Hedef Gazze'de yerlerinden olanların geri dönmesini sağlayacak çabaların artırılması olmalıdır" mesajını verdi.