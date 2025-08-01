Trump, Gazze'deki Açlık Felaketini 'Korkunç' Olarak Değerlendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki açlık felaketine ilişkin açıklamalarda bulunarak, durumu 'korkunç' olarak nitelendirdi. 'Soykırım' ifadesini kullanmaktan kaçınan Trump, ABD'nin bölgeye önemli mali yardımlarda bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık felaketine ilişkin "soykırım" kelimesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç." dedi.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki açlık felaketine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı.

ABD Başkanı, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini vurgulayan Trump, bununla birlikte gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini kaydetti.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ve Gazze'den sonra Moskova'ya da gideceğini söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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