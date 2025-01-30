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Trump, Fed'i enflasyon sorununda eleştirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in enflasyon sorununu çözemediğini ifade ederek, bankanın toplumsal ve çevresel meselelerle ilgilenmesinin enflasyonu artırdığını savundu. Trump, enerji üretimini artırarak ve düzenlemeleri azaltarak enflasyonu durduracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını söyleyerek " Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı." dedi.
Trump, Truth Social hesabından enflasyona ilişkin açıklama yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın "sebep oldukları enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını" savunan Trump, bu sorunu durduracağını vurguladı. Trump, "ABD'de enerji gibi alanlarda üretimi artırarak, düzenlemeleri azaltarak, uluslararası ticareti yeniden dengeleyerek" enflasyon sorunun önüne geçeceğini belirtti.

FED İÇİN ÇOK KÖTÜ DEDİ

"Ancak enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." ifadesini kullanan Trump, Fed'in banka yönetmeliği konusunda "çok kötü" iş yaptığı kaydetti. Trump, ABD Hazine Bakanlığının, "gereksiz düzenlemeleri azaltmak" için çalışacağını ifade ederek, "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı. Bunun yerine ülkemizin tarihindeki en kötü enflasyonu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için faaliyet gösteriyor. Bazı üniversitelerin DEI programları için fonları bulunuyor.
Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.
ABD'nin Florida eyaletindeki üniversitelerde DEI programına ayrılan fonlar, 2023'te "ayrımcılık, dışlama ve beyin yıkamayı temsil ettiği" için iptal edilmişti.

Trump, Fed'i enflasyon sorununda eleştirdi
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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