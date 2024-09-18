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Trump, yeniden başkan seçilirse Çinli otomobil üreticilerine yüzde 200 vergi uygulayacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir vaatte bulundu. Meksika'da fabrikalar kuran Çinli otomobil üreticileri için seçilmesi durumunda ABD'ye gönderilen araçlara yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Trump, bu adımın yabancı otomobil devlerinin ABD'de üretim yapmasını teşvik edeceğini savundu.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'da fabrikalar kurduğunu iddia ederek seçildiği takdirde bu fabrikalarda üretilen ve ABD'ye gönderilen tüm araçlara yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada Çin'in ABD'de otomotiv endüstrisi ve ekonomiye etkisini değerlendiren Trump, "Eğer seçimleri kazanamazsam 2 ya da 3 yıl içinde otomotiv endüstrimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Otomobil üreten Çinli şirketlerin Meksika'da "dev fabrikalar" inşa ettiğini iddia eden Trump, seçimleri kazanması durumunda bu fabrikalarda üretilen ve ABD'ye ithal edilen araçlara yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını kaydetti.

Trump, uygulayacağı gümrük vergilerinin, "Meksika'da üretilen Çin araçlarını" ABD'de satılamaz hale getireceğini ve yabancı otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmasını sağlayacağını savundu.

TRUMP'TAN "EKONOMİK KIYIM" UYARISI

Eski ABD Başkanı, mart ayında Ohio'da yaptığı konuşmada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenerek "Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız." demişti.

Başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunan Trump, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel

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