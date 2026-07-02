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Trump, ABD'nin "NATO'ya en fazla para harcayan ülke" olduğunu belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO'ya en fazla harcama yapan ülke olduğunu belirterek, bu durumdan fayda sağlamadığını savundu. Trump, ABD'nin 999 milyar dolar ayırdığını, diğer ülkelerin harcamalarının ise düşük olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "NATO'ya en fazla harcama yapan ülke" olduğunu ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin NATO harcamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin, diğer ülkelere kıyasla İttifakın korunması amacıyla NATO'ya "en fazla harcama yaptığını" aktaran Trump, ABD'nin bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtti.

Donald Trump, ABD'nin NATO'ya 999 milyar dolar kaynak ayırdığını kaydederek, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya'nın NATO harcamalarının çok daha "düşük" olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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