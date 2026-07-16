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Trump'a destek oranı, İran ve ekonomi konularındaki karamsarlık nedeniyle yüzde 37'de kaldı

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ABD'de yapılan ankette Başkan Donald Trump'a destek oranı yüzde 37 olarak ölçüldü. Ekonomi ve İran politikalarına destek düşük seyrederken, Cumhuriyetçi tabandaki azalma ara seçimleri etkileyebilir.

ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Donald Trump'a destek oranının yüzde 37 olduğu tespit edildi.

Washington Post-Ipsos anketine göre, Amerikalıların Trump'ın politikalarını genel olarak olumsuz değerlendirdiği ve Başkan'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi.

Ankete ilişkin raporda, "Amerikalılar Başkan Donald Trump'ın önemli konulardaki performansını genel olarak olumsuz değerlendiriyor, yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirtiyor ve yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda karamsar." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti tabanındaki desteğinde de azalma görüldüğü, bunun partinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu koruma umutlarını tehlikeye atabileceği değerlendirildi.

Ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken, yüzde 29'u İran politikasını destekledi.

Trump'a genel destek oranı yüzde 37 olarak ölçülürken, kayıtlı seçmenler arasında bu oran yüzde 40'a ulaştı.

Anket sonuçları, Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre Binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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