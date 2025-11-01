Haberler

TRT World Forum 2025: Yapay Zeka İnovasyonlarında Demokratikleşme Önerileri

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te yapay zeka inovasyonlarının demokratikleştirilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı. Panelde, yapay zekanın karar alma süreçlerindeki insan etkisi ve eşitsizlik konuları tartışıldı.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 kapsamında, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka inovasyonları üzerindeki artan hakimiyetini aşmak ve bu alanı daha demokratik hale getirmek için uygulanabilecek çözüm önerileri ele alındı.

"Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından lider ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te "Tekno-Feodalizmin Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun, Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi" başlıklı oturum yapıldı.

Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Matthew Moore'un üstlendiği panelde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque, Japonya'daki Keio Üniversitesinden Prof. Kenzo Fujisue, İngiltere'deki Imperial Business School'dan Prof. Tommaso Valletti konuşmacı olarak katıldı.

Maqedonci, yapay zeka alanında insan varlığının önemine işaret ederek, "Yapay zekanın kararlar almasına ve düşünce biçimimizi şekillendirmesine izin vermeyelim demiyorum, ancak en azından yapay zeka içinde insanlığın daha fazla etkisi ve varlığı olmalı ki insanlığı etkileyen birçok karar bilgisayarlar tarafından alınmasın." ifadesini kullandı.

Luque de, dijital devrim ve yapay zekanın sosyal adalet ve kapsayıcılık için bir kolaylaştırıcı olabileceği gibi aslında daha büyük eşitsizlikleri derinleştiren bir faktör de olabileceğini belirterek, "Kadınların daha fazla katılımını sağladığımızda, yapay zeka ve yeni teknolojilerin ürettiği çözümlerle kapsayıcılık, etik ve sosyal adalet için gerçek bir değişim yarattığımızı görmek çok önemli." diye konuştu.

"Türkiye ve Japonya ittifakına" vurgu

Fujisue ise Türkiye ve Japonya'nın, yapay zeka gücünde yeni bir denge oluşturmak için ittifak kurması gerektiğine işaret ederek, "Hükümetler, küresel işbirliği kapsamında veri merkezlerini küresel hale getirmeli. Bence yapay zeka tıpkı bir yol, köprü ve tünel gibi. Türkiye ve Japonya ile bir köprü ve tünel inşa ediyoruz, bu da altyapı inşası gibidir. Böylece yapay zekayı bir altyapı haline getirebiliriz." dedi.

Valetti de, yapay zeka alanında hızla büyüyen şirketler arasındaki "çapraz mülkiyet yapılarının" küresel ölçekte büyük bir çıkar çatışmasına yol açtığını belirterek, bunun gelecekte yenilikçiliği tehdit eden bir "portföy kapitalizmi" dönemini başlatabileceği uyarısında bulundu.

Microsoft'un, OpenAI'ın yüzde 49'una sahip olduğuna ve aynı zamanda şirketin kullandığı hesaplama gücünü sağladığına işaret eden Valetti, yapay zeka devleri arasındaki bu iç içe geçmiş ortaklıkların başka sektörlerde asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Valetti, Apple, Samsung ve Huawei'nin birbirlerinin akıllı telefon üretiminde ortaklık kurmasına asla izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, "Ama biz yapay zekada buna izin vermekle kalmıyor, hatta görmezden geliyoruz. Oysa yapay zeka, aşağı yukarı her sektörü etkileyecek." dedi. ???????

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
