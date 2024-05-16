Üye Girişi
Haberler

TRT'nin NEXT by TRT World Forum'u 18 Mayıs'ta başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin bu yıl 3. kez düzenlediği NEXT by TRT World Forum, alanında uzman genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin katılımıyla 18 Mayıs'ta başlayacak. Etkinlik, bugünün sorunlarına çözüm arama ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme amacını taşıyor.

TRT'nin bu yıl 3. kez düzenlediği "NEXT by TRT World Forum", 18 Mayıs'ta başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin katıldığı etkinlik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, bugünün sorunlarına çözüm arama, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme amacını taşıyor.

Son iki senede yurt içi ve yurt dışından binlerce genci bir araya getiren "NEXT by TRT World Forum"da bu sene de teknolojiden spora, kültür sanattan sağlığa, dünyanın geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar birçok soru ve soruna değinilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte alanında uzman isimlerin panellerinin yanı sıra fuaye alanında etkinlik temalarıyla doğrudan ilişkili atölye çalışmaları, özel konuklarla söyleşiler ve deneyim alanları da yer alacak.

Konuşmacılar arasında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Filistinli sanatçı ve yazar Malak Mattar, Filistinli yapay zeka etiği araştırmacısı ve akademik uzman Nour Naim, Nijeryalı görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Maryam Apaokagi-Greene, Güney Afrikalı ruh sağlığı aktivisti Shudufhadzo Musida, Tanzanyalı müzisyen Frida Amani ve Libyalı gazeteci ve yapımcı Noor Tagouri ile Güney Afrikalı espor uzmanı Julia Robson yer alıyor.

Etkinliğe kayıtlar "next.trtworldforum.com" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Trt Kültür Sanat Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title