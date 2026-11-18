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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "2025 yılında kamusal katkı gelirleri dışında kalan gelirlerimizi 2023 yılına kıyasla toplamda yüzde 154 oranında artırdık. Bu artış enflasyon oranlarının üzerindedir." dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğünün 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi amacıyla AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, komisyondaki sunumunda, yayıncılıkta 62 yılı geride bıraktıklarını anlattı.

TRT olarak 18 televizyon kanalı, 17 radyo kanalı, 9 uluslararası dijital haber platformu ve uluslararası dijital platform 'tabii'nin yanı sıra birçok organizasyonla yayın hayatlarına devam ettiklerini belirten Sobacı, TRT 1'in 2025'te ana yayın kuşağında AB hedef kitlesinde ilk sırada yer aldığını ve 2026'da da bu konumunu sürdürdüğünü söyledi.

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin üç ana hedef kitlede ilk sırada yer aldığını belirten Sobacı, dizinin YouTube kanalının yaklaşık 2,3 milyar görüntülenmeye ulaştığını, ilk bölümünün ise 51 milyon kez izlendiğini aktardı.

Sobacı, TRT 1'in 2025'te salı günleri "Mehmed: Fetihler Sultanı", pazar günleri ise "Teşkilat" ile tüm hedef kitlelerde birinci olduğunu kaydetti. Yayın hayatına yeni başlayan TRT Genç kanalının 10-18 yaş grubuna yönelik bilim ve eğitim içerikleriyle yayın yaptığını aktaran Sobacı, TRT Çocuk'un yayınlarında reklam kuşağına yer verilmediğini bildirdi.

Spor yayınlarına da değinen Sobacı, FIFA 2026 Dünya Kupası, Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, EuroLeague Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi organizasyonların sporseverlerle buluşturulduğunu ifade etti.

TRT'nin 2024'ten bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın Türkiye'deki yayınlarını üstlendiğini hatırlatan Sobacı, Türkiye'yi bu organizasyonlarda temsil eden takımların maçlarının şifresiz ve ücretsiz yayınlandığını söyledi.

TRT ortak yapımı 48 film 2025'te 126 ödül aldı

TRT'nin sinema alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sobacı, 2025'te 48 ortak yapımın 297 festivale katıldığını ve 126 ödül aldığını, 2026'nın ilk 9 ayında ise 38 ortak yapımın 123 festivalde gösterildiğini ve 42 ödül kazandığını kaydetti.

Sobacı, TRT ortak yapımı filmlerin son 5 yılda sinema salonlarında 15 milyondan fazla seyirciye ulaştığını belirtti.

"Dijital alan içerik gelirleri 2025 yılında yüzde 21'e yükselmiştir"

Başta Gazze'deki soykırım olmak üzere farklı coğrafyalardaki gelişmeleri canlı bağlantılar ve özel yayınlarla aktardıklarını ifade eden Sobacı, TRT World'ün YouTube'daki abone sayısının Ekim 2023 ile Ocak 2025 arasında iki katına çıktığını söyledi.

TRT'nin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği tabii'nin 15 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştığını kaydeden Sobacı, platformda 23 bin saati aşkın içeriğin sunulduğunu ve toplam izlenme süresinin 260 milyon saati aştığını bildirdi.

TRT'nin ulusal ve uluslararası ölçekte özel yayıncılarla rekabet ettiğini belirten Sobacı, kurumun yayıncılıktan elde ettiği geliri yine yayıncılık faaliyetlerini geliştirmek için kullandığına işaret etti.

TRT Genel Müdürü Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2025 yılında kamusal katkı gelirleri dışında kalan gelirlerimizi 2023 yılına kıyasla toplamda yüzde 154 oranında artırdık. Bu artış enflasyon oranlarının üzerindedir. Kamusal katkı gelirleri dışında kalan gelirlerin toplam gelirler içerisindeki oranı ise 2023 yılında yüzde 21 iken 2025 yılında 5 puanlık artışla yüzde 26'ya yükselmiştir. Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2023 yılında hayata geçirdiğimiz uluslararası dijital platform tabii'nin de etkisiyle 2023 yılında toplam satış gelirleri içerisindeki oranı yüzde 6 olan dijital alan ve içerik gelirleri 2025 yılında 15 puan artışla yüzde 21'e yükselmiştir. Aynı dönemde ilan ve reklam gelirleri yüzde 122, sponsorluk gelirleri yüzde 208, dijital alan ve içerik gelirleri yüzde 667, marka ve lisanslı ürün gelirleri yüzde 69 ve program satış gelirleri yüzde 40 artmıştır."

Harcamaları kamuya sağlayacağı faydayı gözeterek planladıklarını anlatan Sobacı, tasarrufa ve kaynakların etkin kullanımına önem verdiklerini vurguladı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Sobacı'nın konuşmasının ardından bazı milletvekilleri, Sayıştay raporlarındaki TRT'ye ilişkin bulgular üzerinde değerlendirmelerde bulundu, sorular yöneltti.

Soruları yanıtlayan Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin siyasi partilere tarafsız yaklaştığını ve haber değeri taşıyan her açıklamaya yayınlarında yer verdiğini söyledi.

Sobacı, kurumun kaynaklarının belirli yapım şirketlerine aktarıldığı yönündeki iddiaları reddederek, "Biz TRT'nin kaynaklarını beytülmal anlayışı çerçevesinde yöneten bir yönetimiz. TRT'nin kaynaklarını kendi malımızdan daha özenli kullanma hassasiyeti gösteren bir yönetimiz." ifadelerini kullandı.

Sobacı, "Ne bir şirketle bağım var ne de TRT'nin, devletin, TRT Genel Müdürüne verdiği sabit bir maaşın dışında gelirim var. Hesap hareketlerime bakın. Bu benim için hassas bir meseledir." dedi.

Dizilerde oyuncu kadrosu, çekim mekanı, dekor ve aksesuarın başlıca maliyet kalemleri arasında bulunduğunu söyleyen Sobacı, TRT'nin ulusal ve uluslararası ölçekte kamu yayıncıları ve özel yayın kuruluşlarıyla rekabet ettiğine dikkati çekti.

Kurumun iç yapım ve dış yapımın yanı sıra ortak yapım ve lisanslama yöntemlerini de kullandığını kaydeden Sobacı, 2025 itibarıyla yapımların yüzde 74'ünün iç yapım, yüzde 26'sının dış yapım olduğunu bildirdi.

Bandrol ve reklam gelirleri

Elektrik faturalarından alınan TRT payının 2022'de kaldırıldığını hatırlatan Sobacı, Avrupa Yayın Birliğinin 2024 verilerine göre TRT'nin kamusal katkı gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 0,05 olduğunu söyledi.

Sobacı, Avrupa ortalamasının yüzde 0,09 olduğunu, TRT'nin bu oran bakımından 42 ülke arasında 34'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Kurumun ilan ve reklam gelirlerinin 2020'de 283 milyon liradan 2024'te 3 milyar 867 milyon liraya yükseldiğini aktaran Sobacı, dijital alan gelirlerinin de 2024'te 301 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

tabii'nin kuruluşuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Sobacı, Sayıştayın kurumun dijital alandaki varlığını ve gelirlerini artırmasına yönelik bulgularına işaret ederek, dijital alan ve içerik gelirlerinin toplam satış gelirleri içindeki payının yüzde 6'dan yüzde 21'e çıktığını kaydetti.

Toplantıda, TRT'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.

Kaynak: AA