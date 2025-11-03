Haberler

Transavia France, Paris-İstanbul Seferlerini Başlattı

Güncelleme:
Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki tarifeli seferlerini başlattı. Seferler, Fransa ve Türkiye arasındaki turizm ile ticaretin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli seferlerini başlattı.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, 2007'den bu yana faaliyet gösteren Transavia France, başkent Paris'ten her gün karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Paris'in merkezine en yakın havalimanı Orly ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ekonomik seyahat seçeneği sunan seferler 26 Ekim'den itibaren başladı.

Bugün seferini yapan Paris-İstanbul uçağı, havalimanı otoritesi HEAŞ ile Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerince apronda su takıyla karşılandı.

Yolculara çikolata ikram edilirken uçağın kokpit ve kabin ekibine çiçek verildi. Kutlama kapsamında pasta da kesildi.

Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) arasındaki yeni hatla Fransa ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaretin güçlenmesine katkı sunması ve iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bir bağlantı oluşturulması hedefleniyor.

Paris ve çevresinde yaşayan yoğun Türk nüfusunun aile ve akraba ziyaretleri dolayısıyla hatta yıl boyunca sürdürülebilir doluluk potansiyeli bekleniyor.

