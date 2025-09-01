TransAnatolia Rallisi’nde ATV Sporcusu Kazada Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde kaza yapan ATV sporcusu Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Organizasyon, motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Yatgın’a başsağlığı diledi.

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde kaza yapan ATV sporcusu hayatını kaybetti.

TransAnatolia Rallisi Organizasyonunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ilçe sınırlarında devam eden yarışlarda ATV sporcusu Hasan Yatgın'ın kaza geçirdiği belirtildi.

Kazada Yatgın'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
