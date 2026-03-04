Trakya'dan şubatta 195 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan geçen ay 195 milyon 53 bin 70 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisiyle üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 176 milyon 28 bin 40 dolarlık ihracatla ön plana çıktı.

Bölgenin şubat ayı ihracatında Edirne 9 milyon 885 bin 920 dolar ile ikinci, Kırklareli ise 9 milyon 139 bin 110 dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapılırken, Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü öne çıktı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat 27 milyon 317 bin 170 dolar ile Almanya'ya gerçekleştirilirken, Bulgaristan'a Edirne'den 1 milyon 465 bin 260 dolar, Kırklareli'nden ise 1 milyon 201 bin 480 dolarlık ürün gönderildi.

Söz konusu üç ilden geçen yılın ocak ve şubat aylarında 327 milyon 909 bin 510 dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde toplam ihracat 371 milyon 569 bin 620 dolara ulaştı.