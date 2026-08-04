Trakya'dan Temmuzda 243 Milyon Dolarlık İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan temmuz ayında 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya ihracatta demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri ön plana çıktı.

Trakya'dan geçen ay 243 milyon 152 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, deniz, kara ve demir yolu gibi ulaşım imkanlarına sahip Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdü.

Bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan 225 milyon 822 bin 80 dolarlık dış satım yapılırken, Kırklareli 9 milyon 416 bin 710 dolar ile ikinci, Edirne ise 7 milyon 913 bin 910 dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Tekirdağ'da en çok ihracat 66 milyon 150 bin 830 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden 3 milyon 16 bin 440 dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen ihracat yapılırken, Edirne ise aynı sektörlerde 2 milyon 934 bin 620 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kırklareli ve Edirne'den en çok ihracat Bulgaristan'a yapıldı.

Kırklareli'nden 1 milyon 539 bin 870 dolar, Edirne'den de 1 milyon 415 bin 580 dolarlık ürün Bulgaristan'a gönderildi.

Tekirdağ'dan da en çok ihracat 38 milyon 386 bin 530 dolar ile Almanya'ya yapıldı.

Kaynak: AA