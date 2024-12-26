Trakya'daki Barajlarda Su Seviyesi Yüzde 39'a Düştü

Trakya'daki 14 barajdaki su seviyesi yüzde 39 olarak ölçüldü

Edirne'nin su ihtiyacını karşılan Kayalı Barajı su seviyesi azaldı

KIRKLARELİ - Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre göre düştü. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajda su seviyesi yüzde 39 olarak ölçüldü.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın doluk oranları geçtiğimiz senelere göre düşüşte. Bununla birlikte 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.

DSİ'nin son verilerine göre 14 barajın doluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi. Edirne'nin su ihtiyacını karşılan Kayalı Barajı su seviyesi azaldı.