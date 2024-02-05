Trakya'da Şah Kartalı İzleme ve Koruma Çalışmaları

Trakya'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartalı izleme ve koruma çalışmaları yürütülüyor.

Doğaya Dönüş Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa Yeşil Kuşağı çalışmaları kapsamında doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, korunması ve onarım çalışmalarını destekleyen "BESTbelt" Projesi hazırlandı.

Projeyle 2 yıl boyunca şah kartalların izlenmesi, yuva yapımı, gelecek yuva seçeneklerinin arttırılması için ağaç dikimi ve verici takılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Edirne ve Kırklareli'nde koruma ve izleme çalışması yapıldı.

Gözlem çalışmalarına projenin Bulgaristan partneri Yeşil Balkanlar Derneği üyeleri de katıldı.

Şah kartal

Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartal, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliği taşıyor.

En yoğun üreme alanları Trakya olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan tür, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.