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Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 788 bin 903 oldu

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı mayıs 2026 itibarıyla 788 bin 903'e ulaştı. TÜİK verilerine göre, Tekirdağ 393 bin 597 ile en yüksek sayıya sahip.

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 788 bin 903'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de mayıs ayında 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 182 bin 377, Edirne'de 212 bin 929, Tekirdağ'da ise 393 bin 597 oldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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