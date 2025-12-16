Haberler

Trakya'da geçen ay 4 bin 895 konut satıldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında toplam 4.895 konut satıldı. Tekirdağ, 3.637 konut satışı ile bölgedeki en yüksek rakama ulaştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 4 bin 895 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 637, Edirne'de 657, Kırklareli'nde ise 601 konutun satışı gerçekleşti.

Bölgede ekim ayında 5 bin 428 konut satılmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
