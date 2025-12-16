Trakya'da geçen ay 4 bin 895 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 4 bin 895 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 637, Edirne'de 657, Kırklareli'nde ise 601 konutun satışı gerçekleşti.

Bölgede ekim ayında 5 bin 428 konut satılmıştı.