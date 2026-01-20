Haberler

Trakya'da geçen ay 8 bin 834 konut satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya'da aralık ayında gerçekleşen konut satışlarının detaylarını paylaştı. Tekirdağ 6.534 konut ile en yüksek satışları gerçekleştirirken, Edirne 1.244, Kırklareli ise 1.056 konut satışı yaptı.

Trakya'da aralık ayında 8 bin 834 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 6 bin 534, Edirne'de 1244, Kırklareli'nde ise 1056 konutun satışı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...