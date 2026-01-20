Trakya'da geçen ay 8 bin 834 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya'da aralık ayında gerçekleşen konut satışlarının detaylarını paylaştı. Tekirdağ 6.534 konut ile en yüksek satışları gerçekleştirirken, Edirne 1.244, Kırklareli ise 1.056 konut satışı yaptı.
Trakya'da aralık ayında 8 bin 834 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 6 bin 534, Edirne'de 1244, Kırklareli'nde ise 1056 konutun satışı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel