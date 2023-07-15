Trafodan çıkan kıvılcım 70 dönümlük ekili alanı kül etti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafodan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, 70 dönümlük ekili alan küle döndü. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.