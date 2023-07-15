Trafodan çıkan kıvılcım 70 dönümlük ekili alanı kül etti
Güncel Haberler
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafodan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, 70 dönümlük ekili alan küle döndü. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.
Trafodan çıkan kıvılcım 70 dönümlük ekili alanı kül etti
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafodan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, 70 dönümlük ekili alan küle döndü.
Olay Karakoçan ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafodan sıçrayan kıvılcımlar ekili alanları tutuşturdu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Çevredeki vatandaşların katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 70 dönümlük ekili alanın kül olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.