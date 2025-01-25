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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Eskrim Sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Eskrim Sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu Toprağa Verildi
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Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu'nun cenazesi İzmir'de düzenlenen anma töreniyle toprağa verildi. Ailesi ve spor camiası tarafından büyük bir üzüntüyle uğurlandı.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu'nun cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka Spor Kulübü, Konya'da dün yaşanan kazada yaşamını yitiren sporcusu Kamiloğlu için Yelken Şubesinde anma töreni düzenledi.

Kamiloğlu'nun tabutuna kulübün bayrağı konuldu.

Anne Özge Yaba ve baba Ergüven Kamiloğlu, kızlarının tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü.

"Milli sporcu olma hayali vardı"

Gazetecilere açıklamada bulunan anne Özge Yaba, kızının eskrim sporunu çok sevdiğini söyledi.

Kızının kulübün maçlarını da takip ettiğini belirten Yaba, "Basketbol maçlarına giderdi. Pırıl pırıl hayalleri olan bir çocuktu. Maalesef elim bir kaza sonucu bizden ayrıldı. Eskrime BFM Gençlik ve Spor Kulübünde başladı. Sonrasında Karşıyaka'ya geçti. Bütün maçlara, turnuvalara gitti. Arkadaşlarını, Karşıyaka'yı, Karşıyaka Spor'u, eskrimi çok seviyordu. Milli sporcu olma hayali vardı. Erkenden gitti maalesef." diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü de aileye ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kulüp olarak değerli bir oyuncularını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Ergüllü, "Kulübümüzün, camiamızın, ailenin, spor camiasının, herkesin başı sağ olsun. 6 yıldır bizdeydi. Şampiyonalarda ikinciliği vardı. Biz burada çok Karşıyakalı uğurladık ama herhalde en genciydi." dedi.

Ergüllü, aynı kazada yaralanan antrenör ile bazı sporcuların taburcu edildiğini belirtti.

Kamiloğlu'nun cenazesi, dua edildikten sonra Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Kamiloğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kamiloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, kulüp sporcuları ve arkadaşları katıldı.

Lise 10. sınıf öğrencisi olan Derin Rüyam Kamiloğlu'nun, sporcu bursuyla yurt dışında eğitimini sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Trafik kazası

Ali Osman K. yönetimindeki 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra, Mehmet Bozkuş'un kullandığı Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Bozkuş (47) ile otobüsteki Aliye Günay (56) ve eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu yaşamını yitirmiş, aralarında bir antrenör ve 5 eskrim sporcusunun da bulunduğu 33 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

Kafilenin Konya'da düzenlenecek olan Gençler Flore, Kılıç ve Epe Federasyon Kupası müsabakaları için İzmir'den yola çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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