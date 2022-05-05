Trabzonspor'un Manisalı taraftarı, şampiyonluk sevinci yaşıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Ünal Kılınç, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor.

Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Çullugörece Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 54 yaşındaki Kılınç, çocukluk yıllarında gönül verdiği bordo-mavili ekibe bağlılığını büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Çocuklarına Trabzonspor'un unutulmaz oyuncularına atfen Gökdeniz, Hami ve Ogün ismini veren, evini bordo mavi renklere boyatan, otomobilini Trabzonspor forması, atkısı ve flamalarıyla donatan Kılınç, zaman zaman tribünlerden de takımına destek oluyor.

Takımının Antalyaspor ile yaptığı maçı Trabzon'da izleyen Kılınç, 38 yıl aranın ardından gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor.

Ünal Kılınç, AA muhabirine, Trabzon ile kendisinin ve ailesinin herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen şehri ve takımı çok sevdiğini ifade etti.

Manisa'daki Trabzon hemşehri derneğine de üye olduğunu hatta yönetimi kurulu yedek üyesi seçildiğini belirten Kılınç, şöyle dedi:

"Trabzonspor, bizim için bir sevda, hayatın parçası. Çocuklarıma futbolcularımızın ismini koydum. Sevmediğim futbolcularını adını koymadım tabii ki de. En büyük oğlum Hami, ikincisi Ogün halen Trabzon'da üniversite okuyor, üçüncü oğlum Gökdeniz. Dördüncü oğluma da yine bir Trabzonsporlu futbolcu adı verecektim ama 'hepsini Trabzonsporlu adı koydun, bir tane dedesinin adını ver dediler.' Onun adını da Mustafa Yumlu vardı, 'Mustafa' koydum. Benim adım da zaten Ünal. Kocaman bir aileyiz biz."

"Mağlup olduğumuzda futboldan uzak duruyoruz"

Kılınç, şampiyonluk özlemiyle geçen yıllarda takımına bağlılığının arttığını dile getirerek, takımının Ege Bölgesi'nde oynadığı bütün müsabakalara gittiğini, İstanbul ve Bursa'daki maçların çoğunu takip ettiğini bazen de Trabzon'daki maçlara gittiğini anlattı.

Galibiyetleri şampiyonluk gibi kutladıklarını aktaran Kılınç, "Mağlup olduğumuz zaman bir hafta televizyon izlemiyoruz, futboldan uzak duruyoruz, dünyayla bağlantımızı kesiyoruz. Ta ki galip gelesiye kadar. Her galibiyet bir şampiyonluk kadar sevinç veriyor." dedi.

"Birbirimize sarıldık, ağladık"

Şampiyonluk maçını Medical Park Stadyumu'nda takip ettiğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"38 sene sonra gelen şampiyonluğa halen inanamıyoruz, birbirimize soruyoruz 'Şampiyon olduk mu acaba?' diye. Çok uzun süre beklediğimiz bir andı, uzun sürünce de özlem büyüdü. Ne yaşadık, nasıl yaşadık bilmiyoruz. Oradaki taraftarlarla birbirimize sarıldık, ağladık. Muhteşemdi. Uzun süre olunca çok anlamlı oldu, inşallah bundan sonra devamı gelir. Bu kadar ara vermeyiz."

Torun olursa ismi, "Dorukhan"

Ünal Kılınç'ın oğlu Gökdeniz Kılınç ise kendisinin de Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Ben kendimi bildim bileli üzerimde Trabzonspor forması var. Biz çocukken babam, Trabzon'a maça gidip gelirdi devamlı. Okuldayken tek Trabzonsporlu bendim. Herkes beni Trabzonsporlu diye tanırdı. Şampiyon olunca havai fişek patlattık köyde. Babam adımı Trabzonsporlu Gökdeniz'den esinlenerek vermiş. Ben de ileride oğlum olursa adını şampiyonluk golümüzü atan Dorukhan'ın adını vereceğim."