Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Avusturya ekibi Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Kemal Turan kaydetti. Salzburg, bu gole hemen cevap verdi. Maçın 85. dakikasında Salzburg, John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı. Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın harika golüyle finale yükseldi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER

Trabzonspor'un gençleri, bu skorla birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

ATALANTA VE INTER'İ DE ELEMİŞTİ

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3, çeyrek final turunda da Inter'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

HEDEF KUPA

Trabzonspor U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.

FİNAL 28 NİSAN'DA

AZ Alkmaar- Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak. Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.