Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İlçenin Sulaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden M.Ş.Ö. (19), jandarma ekiplerince olayda kullanılan aracın yanında yakalandı.

Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K'nin (23) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.