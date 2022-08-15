Trabzon gündem haberleri... Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzon haberine göre Trabzonspor Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Güncel AA / Bilal Acar UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Futbol Güncel Haberler

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