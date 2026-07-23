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TTSO'da Trabzon Dünya Ticaret Merkezi yönetim kurulu toplantısı yapıldı

TTSO'da Trabzon Dünya Ticaret Merkezi yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, Dünya Ticaret Merkezi'nde tamamlanması planlanan yapılar için hazırlanan ihale şartnamesi ele alındı. Toplantıya yerel yönetim ve ticaret odası temsilcileri katıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Trabzon Dünya Ticaret Merkezi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Hacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, komplekste tamamlanması planlanan yapılar için hazırlanan ihale şartnamesi görüşüldü.

Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, İstanbul Ticaret Odası adına Abdulmuti Baran ve Eyüp Topal ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Özgür Kaya katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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