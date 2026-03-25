Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

ALEVLER YENİDEN CANLANDI

Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük bölümünü sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi takviye gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, ekipler alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Zaman zaman etkisini artıran yangın nedeniyle fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının alevlendiği anları ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Salim SARIKOÇ/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı