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Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan 8 Sürücüye Para Cezası

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Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi. Sürücülere, para cezası uygulandı.

Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere, para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trabzon trafik Çevre Trafik Spor Güncel Haberler

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