Trabzon'da Standart Dışı Egzoz Kullanan 8 Sürücüye Para Cezası
Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi. Sürücülere, para cezası uygulandı.
Trabzon'da, abartı egzoz olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 8 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, 8 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde, araçlarda standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücülere, para cezası uygulandı.