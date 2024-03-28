Trabzon'da, "meyve fidanı aşılama" etkinliği düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde organize edilen etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat Ziraat Odası üyeleri, Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, meyve fidanı aşılamasını katılımcılara anlatarak, teorik ve pratik uygulama yapacaklarını belirtti.

Orman Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz ise doğanın en eski ve en önemli miraslarından biri olan meyve ağaçlarının geleceğini şekillendirecek, daha verimli ve sağlıklı hale getirecek bir etkinlik düzenlendiğini aktardı.

Ayvaz, aşılamanın önemine değinerek, "Bu kadim teknik yüzyıllardır tarım pratiğimizin temel taşlarından biri olmuştur ve bugün de aynı önemi taşımaktadır." dedi.

Güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade eden öğrencilerden Mehtap Günay Bektaş, "Aşılama yaptığım fidanı evimin bahçesine dikmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Uzmanlar tarafından aşılanan elma, armut, ceviz, orman ağacı, ladin ve sedir türlerinde 200 fidan katılımcılara hediye edildi.