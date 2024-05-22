Trabzon'da Heimlich manevrasıyla kadının hayatı kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan kadın, belediye personeli tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kemerkaya Mahallesi'ndeki kafenin önünde bir kadının nefes almakta zorlandığını fark eden Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak, aldığı eğitim sayesinde kadına Heimlich manevrası uyguladı.

Toprak'ın yaptığı müdahale sonrası boğazındaki yabancı cisim çıkan kadın, rahat nefes almaya başladı.

Belediye personelinin kadına müdahale etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitimlerin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Toprak'ın aldığı Heimlich manevrası eğitimi sayesinde bir kişinin hayatını kurtardığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitim Merkezi, sunduğu eğitimlerle insan hayatına dokunuyor. Bu merkezde eğitim alarak başarılı şekilde hayata geçiren Büyükşehir Belediye personeli Muhammet Toprak, uyguladığı Heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatını kurtardı."