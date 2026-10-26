Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TPAO Batman'da ham petrol tankında çıkan yangında 2 personel yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Mağrip İstasyonu'ndaki ham petrol tankında çıkan yangında 2 personelin yaralandığını bildirdi. Bir personel yanık nedeniyle hastaneye sevk edilirken, ayağı burkulan diğer personel taburcu edildi; yangın kontrol altına alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce, Garzan Saha ve Tesis Şefliği Mağrip İstasyonu'ndaki ham petrol üretim-depolama tanklarının birinde yürütülen çalışma sırasında çıkan yangında 2 personelin yaralandığı bildirildi.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.20 sıralarında Garzan Saha ve Tesis Şefliği Mağrip İstasyonu'ndaki ham petrol üretim-depolama tanklarının birinde yürütülen iş kapsamında henüz belirlenemeyen nedenle parlama ve patlama meydana geldiği, ardından da tankta yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Olayda bir alt işveren personelinin vücudunda ilk belirlemelere göre çok ciddi olmayan yanıklar oluşmuş ve Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda kazazedenin hayati tehlikesi bulunmamakta olup pansuman yapılmıştır. İleri tanı ve tedavi için Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Hastanesine sevk işlemleri başlatılmıştır. Kazada bir alt işveren personelinin ise tanktan inme esnasında ayağı burkulmuş olup hastane tetkikinden sonra taburcu edilmiştir. Tankta çıkan yangın itfaiye ekiplerince saat 12.40 sıralarında tamamen kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştır."

Kaynak: AA
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Büyük çöküş! Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler

Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Altınbaş'ın patronu için tutuklama talebi! Önceki gün teslim olmuştu
Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığının bedeli ağır oldu
Fatih Erbakan'dan 'fon' mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Erbakan'dan "fon" çıkışı! Bakanlı-vekilli çağrı
Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı