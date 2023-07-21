TOTALENERGİES RÖNESANS ENERJİ'YE YÜZDE 50 ORTAK OLDU

Müteahhitlik ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründe çalışmalarını sürdüren Rönesans Holding, imza attığı uluslararası ortaklıklara bir yenisini daha ekledi. TotalEnergies, Rönesans Holding'in iştiraki Rönesans Enerji'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Ortaklık anlaşmasıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümüne öncülük edecek Rönesans Enerji, sektörün en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor.

Bugüne kadar ortaklıklarıyla Türkiye'ye 7 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş ortaklıklarından birine imza attı. Dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında yer alan TotalEnergies ile Rönesans Holding arasındaki ortaklık anlaşması, 21 Temmuz 2023 Cuma günü, İstanbul'da imzalandı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro'nun katılımıyla gerçekleşen törende, ortaklık anlaşması Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Stéphane Michel tarafından imzalandı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3 YEŞİL ENERJİ ŞİRKETİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYOR'

Anlaşmaya göre, Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Enerji'nin yüzde 50 hissesi TotalEnergies tarafından satın alındı. Rönesans Holding ve TotalEnergies'in (yüzde 50-50) ortaklığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek Rönesans Enerji, bugün itibarıyla bünyesinde barındırdığı 6 hidroelektrik santralı (HES) projesiyle 166 megawattlık kurulu güce sahip bulunuyor. Yeni dönemde de yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile büyümeye devam ederek, Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefliyor.

TOPLAM YATIRIM TUTARININ 10 MİLYAR EURO'YU AŞMASINI HEDEFLİYOR

Gelirlerinin büyük bir kısmını yurtdışındaki proje ve yatırımlarından elde eden ve Fransa merkezli Meridiam, Japon Sojitz, Koreli Samsung gibi uluslararası iş ortakları ile Türkiye'ye 7 milyar Euro'dan fazla yatırım yapan Rönesans Holding, farklı iş kollarına yapacağı yatırımlar ile 2028 itibarıyla Türkiye'de gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro'yu aşmasını hedefliyor.

ENERJİDEKİ DÖNÜŞÜM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZLİ HALE GELDİ

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, enerji piyasalarında küresel ölçekte önemli bir dönüşüm sürecinde olunduğunu belirterek, geçmişte arz güvenliği odaklı olan enerji tartışmalarının artık iklim değişikliğiyle mücadeleye yoğunlaştığını, hatta neredeyse iklim değişikliği merkezli hale geldiğini söyledi. Bakan Bayraktar, 'Bu çerçevede, enerjide elektrikleşme, karbonsuzlaşma, çeşitlendirme ve dijitalleşme yeni trendler olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu dönüşümün çok kolay olmadığını, doğru politika ve düzenlemelerle tasarlanması ve desteklenmesi gerektiğini de belirtmek isterim. Enerji dönüşümünün başarıya ulaşabilmesi için rasyonel, esnek ve tüketiciye duyarlı politika setlerini hayata geçirmemiz gerekiyor.Ancak, bütün bunların yanında, piyasalarda yaşanan daralmalar, para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zinciri problemleri söz konusu enerji dönüşümünü güçleştirmektedir' açıklamasını yaptı.

Son birkaç yılda pandemi, bölgemizde ortaya çıkan savaş ve 6 Şubat depremlerine rağmen ülkemizin güçlü ve dayanıklı enerji altyapısıyla bu süreçlerden başarıyla geçtiklerini belirten Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başlıyoruz. Bu kapsamda, 3 temel hedefimiz var. İlki Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak, ikincisi kaynakların etkin tahsisini sağlamak, üçüncüsü ise kaynakları çeşitlendirmek. Bu doğrultuda, öne çıkacak temel alanlar; Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Nükleer Enerji, Geçiş Yakıtı olarak Doğalgaz, Hidrojen ve Enerjide Dijitalleşme olacak. Yenilenebilir enerji, artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığımızı azaltan bir alan. Aynı zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 karbon nötr ülke olma hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerji Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle de uyumlu.'

KURULU GÜCÜMÜZÜN YAKLAŞIK YÜZDE 55'İ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OLUŞUYOR

Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye kadar büyük bir atılım yaptığını hatırlatan Bakan Bayraktar, 'Bugün kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu anlamda, dünyada 12, Avrupa'da 5'inci sıradayız. Geçtiğimiz Şubat'ta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planındaki hedefimiz, 2035 yılında kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3000 MW Güneş, 1500 MW Rüzgar ve toplam 5000 MW Offshore (denizüstü) rüzgar olmak üzere tüm yenilenebilir kaynaklarımızı devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verirken bütüncül bir yaklaşım ile söz konusu teknolojileri kritik madenlerden ekipman üretimine, Ar-Ge'den insan kaynağı yetiştirmeye kadar geniş bir ekosistemde ele alıyoruz' dedi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanımızın son Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza attığını, bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gidileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bugün de Fransa'nın en büyük şirketlerinden biri olan ve son dönemde petrol ve gaz şirketinden enerji şirketine dönüşen, Total Energies'nin Rönesans Holdingle ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için bir aradayız. Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin bir göstergesidir. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan tüm izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan bin megawatta ulaşma hedefinin en kısa zamanda 5 bin megawatt olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum.'

ORTAKLIĞIMIZ HEM SEKTÖR HEM DE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise imza töreninde yaptığı konuşmada, TotalEnergies ile gerçekleştirdikleri ortaklık ile Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne öncülük etmekten gurur duyduklarını söyledi. Rönesans Holding olarak yaptıkları her işte daha iyisini hedefleyerek, dünyada örnek gösterilen birçok projeye ve yatırıma imza attıklarını hatırlatan Erman Ilıcak, '30 ülkedeki şirketlerimiz ile ciromuzun yüzde 70'ine yakınını yurtdışındaki faaliyetlerimizden elde ederken, yatırımlarımızı büyük oranda Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Elbette tüm bu işleri yaparken bizim için en önemli konulardan biri iş ortaklarımız ile sürdürdüğümüz uzun süreli ilişkiler oldu. Uluslararası iş ortaklıklarımızı ve finansman yaratma kabiliyetimizi, ülkemize değer katmak için daha önce ortaya koymuştuk. Şimdi aynı yetkinliği enerji alanında kullanıyor ve Total Energies ile yenilenebilir enerji alanında güçlerimizi birleştiriyoruz. TotalEnergies'in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye'yi ana ülkelerden biri, Rönesans'ı da iş ortağı olarak seçmesi sadece bizim için değil, sektörümüz ve ülkemiz için çok değerli. Bu güç birliğinin Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olması da bizi ayrıca mutlu ediyor' dedi.

YENİ TEKNOLOJİLERİ VE YATIRIM FIRSATLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Rönesans Enerji'nin kurulduğu günden bu yana sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını ifade eden Erman Ilıcak, 'Rönesans Enerji'nin bugüne kadar oluşturduğu yüzde 100 yeşil enerji portföyü ve 5 yıllık detaylı yatırım planı, Türkiye enerji sektörünün gelişmiş yapısı, büyüme potansiyeli ve Rönesans Enerji'nin bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek şirketlerden biri olması, bu ortaklığın gerçekleşmesindeki önemli faktörler oldu. Bunların sonucunda, bugün burada dünyanın en büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies ile önemli bir ortaklığa imza attık. Bu ortaklıkla yeşil enerji dönüşümü ile ilgili yeni teknolojileri ve dikey entegrasyon yatırım fırsatlarını da yakından takip ederek, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda olduğu gibi enerji iş kolunda da ülkemize öncülük edeceğiz' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARIMIZ 2028 YILINDA 10 MİLYAR EURO'YU AŞMIŞ OLACAK

2023'ün kendileri açısından son derece anlamlı bir yıl olduğunu sözlerine ekleyen Erman Ilıcak, 'Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının coşkusunu yaşarken, bir yandan da Rönesans Holding olarak 30'uncu kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Şirketimizin kuruluş yıl dönümünde böylesine bir ortaklıkla tarihe not düşmekten mutluyuz. Bu süreçte biz kendimizi hiçbir zaman sadece bir yatırım ya da müteahhitlik şirketi olarak görmedik. Uluslararası finansman yaratma kabiliyetimizi müteahhitlik ve diğer tecrübelerimizle birleştirmeyi başardık. Böylece ülkemizi gururlandıracak, ekonomisine değer katacak stratejik ve öncü projelere imza atmayı başardık. Rönesans Holding olarak birikimimizi ve sermayemizi çoğunlukla yurt dışındaki projelerimizden elde ediyoruz. Edindiğimiz bu birikim ve sermayeyi uluslararası ortaklarımız ile birlikte ülkemize ve insanımıza istihdam sağlayan yatırımlara dönüştürdük. Bu yatırım miktarı bugün itibarıyla 7 milyar Euro'dan fazla. Farklı iş kollarındaki yatırımlarımız ile 2028 itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro'yu aşmasını bekliyoruz' diye konuştu.

2040 YILINDA NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Rönesans'ın yeni dönem yolculuğunda, sürdürülebilirliği en önemli değer olarak gördüklerinin altını çizen Ilıcak sözlerini şöyle noktaladı:

'Geleceğe adım atarken de sürdürülebilir bir geleceği garanti altına almak için de kararlıyız. Rönesans Holding olarak, dünyada kabul gören 2050 yılından tam 10 yıl önce, 2040 yılında, toplam emisyonumuzu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken 2030 yılı için ara bir hedef belirledik ve 2022 yılına göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı tüm paydaşlarımıza taahhüt ettik. Rönesans Enerji de bugüne kadar olduğu gibi yüzde 100 yeşil enerji portföyü ile büyümeye devam edecek, fosil kaynaklı hiçbir enerji üretim santrali geliştirmeyeceğiz. Yatırımlarımıza ağırlıklı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile devam edeceğiz. Bu açıdan, Rönesans Enerji, bizim sürdürülebilirlik taahhütlerimizin de en büyük itici gücü olacak.'