Üye Girişi
Haberler

Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 27 bin 967 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Güncelleme:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 27 bin 967 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nu Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 967 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tespit edilen iki kişi ile araçlarında yapılan aramada 27 bin 967 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Tosya Narkotik Suçlar Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 15 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title