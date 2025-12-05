Torbalı'daki patlamada gerekçeli karar: Sanıkların 3'ü de asli kusurlu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde şırdan satılan lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, 1'i tutuklu, 3 sanığa verilen cezalarla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, olayın oluşumunda rol oynadıkları belirtilen işletmede tüpü değiştirdiği ileri sürülen Mustafa Koç (45), işletme sahibi Gülden Kul (47) ve tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce'nin (52) olayda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU, SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından hazırlanan raporda; LPG sızıntısı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu yer aldı. Raporda ayrıca, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesine de yer verildi.

EĞİTİM ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK

Tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilen raporda, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz detektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILMIŞ

Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verilen raporda, buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığının belirtildiği raporda, patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi Gülden Kul'un yapması gereken 'Özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesin bulunuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun da yer aldığı İddianamede, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca Whatsapp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. İddianamede, lokanta işletmecisi Gülden Kul'un ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Koç'un ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; Gülden Kul ve Mustafa Koç ile olayda ihmali bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu tutuksuz sanık Osman İnce hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başladı. Davanın 6'ncı celsesinde, tutuklu sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Duruşma savcısı mütalaasını açıklayıp iddianamede istenilen 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasını talep etti.

Davanın 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL cezaya çevrildi.

'3 SANIKTA ASLİ KUSURLU'

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, 3 sanığın da asli kusurlu olduğu vurgulandı. İş yerinin havasız olduğu, havalandırma, alarm ve işletme ruhsatının bulunmadığı gibi temel eksikliklerin altı çizildi. Elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığı da vurgulandı. İş yeri sahibi Gülten Kul'un, gereken özen ve yükümlülükleri yerine getirmediğinden olayda doğrudan etkili olduğu belirtilen kararda, asli kusurlu olduğu da aktarıldı.

Ayrıca patlamadan bir gün önce eğitim almadığı halde sanayi tipi tüpü değiştiren Mustafa Koç'un da değişimden sonra İngiliz anahtarıyla tüpün üst kısmına doğru vurduğu ve tüpün dedantörünü takmadan önce yeni conta kullanmadığı, işlemden sonra da köpükle veya kontrol cihazıyla gaz sızdırmazlık testi yapmadığı için gaz sızıntısı oluşmasına sebep olduğu gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı kaydedildi.

Tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce'nin de Koç'a tüp takma eğitimi aldırmadan tüp takmasına izin vermesi nedeniyle olayda asli kusurlu olduğu belirtildi. Patlayan tüpte makine mühendisleri tarafından inceleme yapıldığı, tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağının da olduğuna da yer verildi. Ayrıca, lokantada pişirilen şırdanın yoğun kokusu ile insan yoğunluğunun, ortamdaki gaz sızıntısından yayılan kokunun önceden algılanmasını engellediğine işaret edildi. (DHA

)