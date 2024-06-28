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Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin'deki Yeni Depolarını Açtı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Mersin'deki yeni depolarının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, hububat hasadının yarısına yaklaşıldığını belirterek, alım fiyatının referans fiyat olduğunu vurguladı.

'BU ALIM FİYATI REFERANS FİYATTIR, TAVAN DEĞİL'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Mersin'deki yeni depolarının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de hububat hasadının yarısına yaklaşıldığını belirterek, "Toprak mahsulleri ofisimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Haziran'da referans fiyatı açıkladı. Bu fiyatı açıklarken hem günümüz Türkiye şartlarında ortaya çıkan maliyetler göz önüne alındı, hem dünya piyasaları göz önüne alındı hem de stoklar göz önüne alındı. Bu yılda fiyatları açıklarken özellikle altını çizdiğimiz husus şu oldu; bu alım fiyatı bir referans fiyatıdır. Tavan fiyat değildir. Bu fiyatın altında herhangi bir fiyat oluşması durumunda bizler, toprak mahsulleri ofisi olarak alım noktalarına gelen bütün üreticilerimizin bize vermek istedikleri ürünün tamamını alacağız. Hasat başlangıcından itibaren 121 bin üretimiz yaklaşık 5 milyon ton için bize başvuru yaptı ve kendilerine randevu verildi. Bugün itibarıyla toprak mahsulleri ofisinin almış olduğu ürün miktarı 1 milyon tonu aştı. Toprak mahsulleri ofisi geçen yıl 13 milyon ton alım yaparak Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştı. Bu yıl da bütün hazırlıklarını tamamladı ve geçen yılki ürün miktarını alabilecek şekilde hazırlıkları tamamladı. Toprak mahsullerinin depolarında geçen yılki ürün miktarını alabilecek kapasitesi mevcut. Depolarımızın yüzde 90'ını üreticilerimizin toprak mahsulleri ofisine sattığı ürünleri ile dolu" dedi.

'ÜRÜNLERİNİZİ BELİRLENEN FİYATIN ALTINA SATMAYIN'

Üreticilere çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Ürünlerini toprak mahsulleri ofisinin belirlediği fiyatın altına satmasınlar. Biz toprak mahsulleri ofisi olarak belirlediğimiz fiyattan alacağız. Bizler toprak mahsulleri ofisinin almış olduğu ürünlerin ödemelerini 45 güne kadar yapacağımızı söylemiştik, bunun 60 güne 90 güne çıkacağı söylentisi var bu doğru değil. Hatta mayıs sonuna kadar olan teslimlerine yanı sıra 6 Hazirana kadar olan alımların teslimlerini yaptık. Periyodik olarak yapılmaya da devam edilecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kurdele keserek depoların açılışını yaptı. 8 bin metrekare alan üzerine yapılan tesisin, 30 bin ton depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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