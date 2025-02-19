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Bakan Murat Kurum: Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlayacak

Bakan Murat Kurum: Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasının yıl sonunda duyurulacağını belirterek, dar gelirli vatandaşlar için yeni konut imkanları sağlanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı. Kurum, sosyal medya hesabından, Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ tarafından dar gelirliler için başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"KONUT VE KİRA SORUNUNA NEŞTER ATACAĞIZ"

Paylaşımında, deprem bölgesinde tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Kurum, yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununa da neşter atacaklarını aktararak, "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız." açıklamasında bulundu.

"DAR GELİRLİLERE YENİ YUVA İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ"

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti: Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yeni bir kazık yolda demek istemiş çed raporu ile toprak kaymaının ne alakası var diyen çevre ve şehircilik bakanı

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

DAR gelirli kaldi mi ki

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