TOKİ'den Acele Kamulaştırma Kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), ülke genelinde başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İzmir, Bartın ve Karabük'te bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı projesi kapsamında İzmir'in Tire ilçesindeki TOKİ Mahallesi, Bartın'ın merkez ilçesindeki Balamba Mahallesi ve Karabük'ün Yenice ilçesindeki Yortan Merkez Mahallesi'nde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.