Tokayev: Orta Asya'da Sınırlar ve İzolasyon Dönemi Geride Kaldı

Tokayev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Azerbaycan'ın formata dahil olma kararını "tarihi" diye nitelendirdiklerini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Tokayev, Bakü'nün bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Tokayev, Orta Asya'da artık kapalı sınırlar ve izolasyon döneminin geride kaldığını belirterek "Ortak çabalarla sağlanan bölge içi uyum, ülkelerimize kalkınma ve uluslararası işbirliği için geniş ufuklar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Asya'nın halihazırda büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Tokayev, "Bölgenin küresel süreçlerdeki önemli rolü, dünyanın önde gelen devletleri tarafından da kabul ediliyor." dedi.

"Amacımız, Orta Asya'nın dinamik sosyoekonomik kalkınma, barış ve refah bölgesi statüsünü güçlendirmektir"

Tokayev, bu bağlamda "Orta Asya Artı" (C5+) formatına ilginin arttığına dikkati çekerek "Amacımız, Orta Asya'nın dinamik sosyoekonomik kalkınma, kapsamlı işbirliği, barış ve refah bölgesi statüsünü güçlendirmektir." diye konuştu.

Orta Asya ülkeleri arasında ticaret engellerinin kaldırılmaya devam ettiğini, yeni sınır kapıları açılarak kara ve demir yolu bağlantılarının genişletildiğini dile getiren Tokayev, "Geçen yıl bölge içi ticaret hacmi 11,5 milyar dolara ulaştı. Bu olumlu gidişatla bu rakamı 20 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, mevcut küresel dönemde Orta Asya'yı Avrasya'nın önemli geçiş merkezi haline getirebileceklerini ve dolayısıyla sınır kapılarında kontrollerin tekrarlanmasını ve bürokratik işlemlerin gereksiz yere yapılmasını önlemek amacıyla "Birleşik Kargo Takip Sistemi"ni hayata geçirmeyi önerdi.

Ayrıca bölgenin potansiyelini daha da güçlendirmek için ortak "Orta Asya Ulaştırma Sistemi"nin geliştirilmesini teklif eden Tokayev, bunun yanı sıra nadir toprak elementleri ve yapay zeka alanlarında ortak standartların uygulanmasının önemine değindi.

"Su stratejilerimizi uyumlu hale getirmenin önemli olduğuna inanıyorum"

Tokayev, Orta Asya ülkelerinin son 5 yılda su politikalarını güncellemesine rağmen hala su kaynakları alanında büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirterek "Su kaynaklarımızın sınır aşan niteliği göz önüne alındığında su stratejilerimizi uyumlu hale getirmenin önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Bunun yanı sıra Orta Asya ülkeleri arasında ortak tarihi ve kültürel kimliğin korunmasının, geleneksel el sanatlarının tanıtılmasının ve bu alanda düzenli ortak etkinliklerin düzenlenmesinin önemini vurgulayan Tokayev, Orta Asya'nın ortak turizm markasını oluşturmayı önerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya bölgesinin terörizm, dini aşırılıkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suç örgütleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bunların üstesinden gelmek için güvenlik alanında koordineli çalışmanın öneminin altını çizdi.