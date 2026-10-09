Tokayev, BDT zirvesinde 2035 kalkınma stratejisi için çalışma başlatılmasını önerdi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) 2035 yılına kadar kalkınma stratejisinin hazırlanmasını, bu bağlamda ortak sanayi ve teknoloji projelerinin hayata geçirilmesini ve yapay zeka alanında işbirliğinin güçlendirilmesini önerdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, BDT'nin 35. kuruluş yıl dönümüne dikkati çekerek, örgütün bölgesel istikrar ve işbirliğindeki rolüne vurgu yaptı.

Kazakistan'ın örgütün kuruluş sürecinde öncü rol oynadığını kaydeden Tokayev, "BDT'nin oluşturulması, Sovyet sonrası olarak adlandırılan coğrafyada topyekun bir çatışmanın önlenmesini sağladı." dedi.

Tokayev, değişen jeopolitik koşullar karşısında BDT'nin uzun vadeli önceliklerinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, örgütün yürütme organı ile üye ülkelerin hükümetlerine BDT'nin 2035 yılına kadar kalkınma stratejisini hazırlama çalışmalarına başlamaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ortak görevimiz, yeni bir tarihi dönüm noktasında BDT'nin saygın bir uluslararası örgüt olarak potansiyelini güçlendirmek ve onu yeni jeopolitik gerçeklere uyarlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomik işbirliğine de değinen Tokayev, BDT ülkelerinin Kazakistan'ın dış ticaretinde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Tokayev, geçen yıl üye ülkelerle ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını kaydederek, ortak projelerde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan'ın transit taşımacılık potansiyelinin geliştirilmesine öncelik verdiğini aktaran Tokayev, Kuzey-Güney, Batı Çin-Batı Avrupa ve TransHazar güzergahlarının önemine dikkati çekti.

Yapay zeka alanında da ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, üye ülkeler arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılacağı bir mekanizma kurulmasını önerdi.

Tokayev, bu çerçevede, 2027'nin ilk çeyreğinde Astana'da BDT himayesinde yapay zeka forumu düzenlenmesi teklifini gündeme getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, BDT'nin uluslararası ilişkilerinin genişletilmesi amacıyla ilk "BDT Plus" zirvesinin düzenlenmesini önerirken 2027 yılında BDT dönem başkanlığını üstlenecek Özbekistan'a destek mesajı verdi.

Kaynak: AA